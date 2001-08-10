Сахалинским владельцам дронов напоминают о необходимости получать разрешения на полеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соответствующий порядок установлен Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Перед первым взлетом беспилотное воздушное судно (БВС) необходимо поставить на учет на сайте Госуслуг.
Пунктом 52(1) Федеральных правил предусмотрен упрощенный порядок использования воздушного пространства в случае выполнения визуальных полетов БВС с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в воздушном пространстве:
- вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»;
- на удалении более 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.
Если дрон взлетает над населенным пунктом, дополнительно требуется разрешение органа местного самоуправления в соответствии с регламентом, размещенным на сайте того муниципального образования, над территорией в которого планируются полеты.
В случае, когда планируются полеты в границах зон, не подпадающих под упрощенный порядок использования воздушного пространства, требуется направить представление на установление временных, местных режимов и кратковременных ограничений, а также представить план полета.
Актуальная информация о границах и условиях использования элементов структуры воздушного пространства публикуется в Сборнике аэронавигационной информации Российской Федерации и находится в сети «Интернет» на сайте филиала «Центр Аэронавигационной Информации» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — www.caica.ru, а так же в сервисах https://sppi.ivprf.ru/ и https://skyarc.ru/)
Сахалинская область относится к Хабаровской зоне Единой системы организации воздушного движения, а ее южная часть находится в диспетчерской зоне международного аэропорта «Хомутово». Владельцу дрона необходимо подать представление на установление временного режима не менее чем за пять суток до выполнения полетов. В случае выполнения полетов вне диспетчерской зоны аэропорта «Хомутово» выше 150 метров и/или вне пределов прямой видимости необходимо установление местного режима не менее чем за трое суток до полета.
При необходимости использования воздушного пространства запретных зон и зон ограничения полетов владельцы беспилотников обязаны получить разрешения лиц, в интересах которых установлены такие зоны. Почтовые адреса, телефоны, частоты радиосвязи авиационного диапазона лиц, наделенных полномочиями по выдаче таких разрешений, опубликованы на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта: http://www.favt.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-informacija/?id=4355.
После получения разрешения на использование воздушного пространства владельцу беспилотника необходимо уведомить органы Единой системы организации воздушного движения не позднее:
- пяти минут после запланированного начала деятельности (о фактическом времени начала деятельности, о задержке, переносе или отмене деятельности);
- десяти минут после окончания деятельности (об окончании деятельности; о перерывах в полетах более чем на час).
План полета дронов и представление на установление временного и местного режимов пользователи воздушного пространства могут подать по телефону Хабаровского регионального центра: +7(4212)41-86-18, а также с помощью сервисов: https://sppi.ivprf.ru/ и https://skyarc.ru/
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