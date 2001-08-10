Временный мост через р. Сусуя по ул. Сахалинской открывают для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Существующий мост через р. Сусуя по ул. Сахалинской с 10.00 вторника, 1 ноября, закрывается на реконструкцию. Движение автотранспорта на время строительства нового объекта будет осуществляться по специально возведенному временному объезду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках строительства подрядчик выполнит следующие виды работ: демонтаж старого моста, вынос коммуникаций (водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, связи, линии электропередачи), строительство новых береговых опор, монтаж новых пролетных строений, обустройство мостового полотна, расширение моста до четырех полос.

Кроме того, будет сооружена кабельная эстакада. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 1 июля 2024 года.