Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
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На перекрестке пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске пройдут дорожные работы
15:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске пройдут дорожные работы

На перекрестке пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске пройдут дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 31 октября, с 20 часов по восточной стороне проспекта Мира в сторону ул. Украинской, а также по западной стороне проспекта после ул. Украинской в северном направлении, начнутся подготовительные работы к асфальтированию - фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полного перекрытия движения не будет. Работы дорожников будут осуществляться участками также с 20.00, завершить их планируют в ближайшие дни. Автомобилистов призывают учитывать данную информацию при движении по указанному району.

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