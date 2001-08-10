На перекрестке пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске пройдут дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 31 октября, с 20 часов по восточной стороне проспекта Мира в сторону ул. Украинской, а также по западной стороне проспекта после ул. Украинской в северном направлении, начнутся подготовительные работы к асфальтированию - фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полного перекрытия движения не будет. Работы дорожников будут осуществляться участками также с 20.00, завершить их планируют в ближайшие дни. Автомобилистов призывают учитывать данную информацию при движении по указанному району.