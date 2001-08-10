Более 420 тонн рыбы по социальным ценам реализовали в этом году в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках программы, реализуемой по поручению Валерия Лимаренко, жители всех муниципальных образований островного региона в течение года могут приобрести свежий улов в ассортименте, зависящем от сезона, по цене ниже рыночной. Достигается это за счет сокращения цепочки поставок и отказа от посредников. Рыба напрямую от производителя попадает в торговые точки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Программа реализуется с января 2021 года и успешно выполняется, наращивая объемы поставок свежей рыбы по сниженным ценам на внутренний рынок области. При этом цены для жителей остаются стабильными, без роста, не смотря на инфляцию и рост затрат на добычу, топливо.

Так, за 10 месяцев 2022 года жителям области в рамках программы реализовано более 422 тонн, что на 57 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Из них более 165 тонн тихоокеанских лососей.

В рамках программы розничная цена на горбушу составила от 50 до 100 рублей за килограмм (при средней рыночной - более 250 руб./кг), на камбалу от 65 до 100 рублей (при рыночной от 120 руб./кг), на треску – от 85 до 120 рублей (при рыночной от 200 руб./кг).

Предприятия не только продают свежую рыбу по низкой цене, но и раздают её бесплатно жителям: с начала года передано почти 50 тонн.

– Хочу отметить социальную ориентированность и добросовестную работу рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, участвующих в реализации программы. Отсутствие посредников, затрат на переработку и заморозку, бесплатные торговые места, а также помощь местных администраций по транспортировке рыбы в отдаленные районы, позволяют реализовывать продукцию по ценам значительно ниже рыночных. Мы намерены продолжать работу в этом направлении, – прокомментировал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Узнать о местах, ценах и ассортименте свежей рыбы можно на портале «Географической информационной системы Сахалинской области», в приложении «Острова65», а также в социальных сетях министерства по рыболовству Сахалинской ласти: https://vk.com/agent_ribalka65, https://ok.ru/group/55304504213754/topics и районных администраций.