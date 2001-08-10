Сахалинские власти помогут УК приобрести снегоуборочную технику и обучить сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соответствующее поручение профильным региональным ведомствам дал губернатор Валерий Лимаренко по итогам встречи с руководителями жилищно-коммунальных организаций. Обсуждение вопросов подготовки к работе в зимний период состоялось на заводе строительных материалов имени М. А. Федотова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Предстоящей зимой перед островными управляющими компаниями стоит большая задача – обеспечить своевременную и качественную расчистку дворов от снега. Выйти на новый уровень уборки придомовых территорий поможет современная техника. Это небольшие машины, которые позволяют своевременно расчищать дворы от наледи и снега. Важно, чтобы организации были обеспечены ими в необходимом объеме. В ближайшее время предприятия определят потребность в специальном оборудовании, а мы предоставим им поддержку. Возможны разные механизмы помощи, в том числе – лизинг. Ситуации, когда дворники работают ручными средствами труда, должны остаться в прошлом, – подчеркнул глава региона.

В ходе встречи руководители организаций ЖКХ рассказали губернатору, что некоторым их сотрудникам не хватает квалификации для управления и обслуживания снегоуборочной техники. Было решено организовать обучение, которое проведут специалисты министерства по эффективному управлению регионом, а также механики завода имени М. А. Федотова. Занятия начнутся уже на этой неделе.

– У нас 6 своих и 10 арендованных средств малой механизации. Этого достаточно. Однако проблема квалификации сотрудников стоит остро. Люди, которые работают с такой техникой, нуждаются в специальной подготовке, – рассказал один из руководителей управляющей компании.

Глава региона отметил, что зимой дворы в Южно-Сахалинске должны быть такими же чистыми, как и улицы. Для этого разработан и внедрен специальный стандарт. Его соблюдение в этом году будет находиться на особом контроле.

– Сейчас у завода и подрядных организаций – порядка 400 единиц техники. Есть грейдеры, роторы, погрузчики, малая техника. Все это позволяет нам оперативно и эффективно расчищать улицы и тротуары. Во дворах, где работают управляющие компании, также нужно действовать на опережение – убирать снег, не дожидаясь, когда образуются большие сугробы. Без средств малой механизации делать это невозможно. В январе было закуплено 140 таких машин. Поддерживаю предложение губернатора о приобретении дополнительной техники для управляющих компаний. Это значительно повысит уровень комфорта в наших дворах, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, в этом году в островном регионе привели в порядок более 1100 дворов. Работы прошли в рамках капитального и текущего ремонта, в том числе за счет средств федерального бюджета.