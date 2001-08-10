Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
Сейчас 01:30
61,62|61,12|66,91
На перекрестке пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске пройдут дорожные работы
09:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке разрабатывают карту цунами

На Камчатке разрабатывают карту цунами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В камчатском Минприроды обсудили разработку карты цунами-районирования полуострова. Первым в карту войдет участок от мыса Маячный до мыса Налычево, сообщает ИА "Кам24".

Над камчатской картой цунами работают Минстрой, Минтуризма, МЧС, городские власти, ученые и синоптики. 

Накануне участники рабочей группы определили территорию, на которой необходимо в первую очередь провести такие работы, от мыса Маячный до мыса Налычева, сообщили "Кам24" в краевом министерстве природных ресурсов.

Также в ходе обсуждения были выработаны основные положения, которые необходимо включить в техническое задание на проведение работ по разработке карты цунами-районирования Камчатского края. 

По результатам этой работы в схемы территориального планирования, а также в планы ГО и ЧС и другие документы будут внесены изменения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?