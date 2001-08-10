На Камчатке разрабатывают карту цунами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Над камчатской картой цунами работают Минстрой, Минтуризма, МЧС, городские власти, ученые и синоптики.

Накануне участники рабочей группы определили территорию, на которой необходимо в первую очередь провести такие работы, от мыса Маячный до мыса Налычева, сообщили "Кам24" в краевом министерстве природных ресурсов.

Также в ходе обсуждения были выработаны основные положения, которые необходимо включить в техническое задание на проведение работ по разработке карты цунами-районирования Камчатского края.

По результатам этой работы в схемы территориального планирования, а также в планы ГО и ЧС и другие документы будут внесены изменения.