Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В муниципальных образованиях области работают 89 ярмарочных площадок, 37 из которых – на постоянной основе. Продажу товаров местных производителей организуют в том числе в островных селах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В лидерах по количеству организованных ярмарок - Южно-Сахалинск. В островной столице состоялось 2,4 тысячи ярмарочных мероприятий. На 9 специализированых площадках было предоставлено почти 500 торговых мест. Ярмарки дают возможность жителям островного региона напрямую приобретать товары у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, садоводов, огородников, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также у компаний рыбопромышленного комплекса.
– Участники ярмарок реализуют собственную продукцию по ценам на 10-15 процентов ниже, чем в точках розничной торговли. Особое внимание уделяется отдаленным районам. Так, стоят задачи по открытию новых ярмарок, к примеру, в Ново-Александровске. Помимо тематических ярмарок мы проводим интересные, знаковые фестивали, которые отмечены в Минпромторге России, – отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.
Один из активных участников городских ярмарок – руководитель фермерского хозяйства «Клубника от Наташи» Артем Одинцов, который выращивает ягоду в теплицах и открытом грунте. В этом сезоне предприниматель реализовал в Южно-Сахалинске 61 тонну продукции – в два раза больше, чем годом ранее. Жители островной столицы могли приобрести местную клубнику на ярмарке у «Дома торговли».
- Считаю, что ярмарки – это прекрасно, учитывая, что не только крупные предприятия, но и небольшие хозяйства могут приезжать и выставлять товар. При этом покупатель видит – какой широкий ассортимент, какие есть цены. Такие площадки очень нужны, здорово, что ярмарки в городе развиваются, – отметил Артем Одинцов.
Также в этом году в Южно-Сахалинске состоялись тематические мероприятия. В их числе – ярмарки, посвященные празднованию Пасхи, Дня России и Дня торговли, фестиваль «Остров рыба», областная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» и ярмарка «Дары Сахалина». Одним из завершающих этапов годовых ярмарочных мероприятий станет Фестиваль пельменей, в рамках которого планируется проведение тематического гастромарафона.
Проведение ярмарок в островном регионе продолжается. Познакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте областного министерства сельского хозяйства и торговли.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:35 Сегодня Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием в Южно-Сахалинске
09:57 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести свежую камбалу
11:49 Сегодня Автомобиль "Почты России" потерял письма и посылки
- 12:16 Сегодня Сахалинская область представит крупнейшие инвестиционные проекты в столице
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
12:51 21 Октября Добровольцы организовали для мобилизованных сахалинцев курс тактической медицины
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 01:53 14 Октября
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
Выбор редакции
- 14:06 Вчера На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?