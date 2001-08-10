Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В муниципальных образованиях области работают 89 ярмарочных площадок, 37 из которых – на постоянной основе. Продажу товаров местных производителей организуют в том числе в островных селах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В лидерах по количеству организованных ярмарок - Южно-Сахалинск. В островной столице состоялось 2,4 тысячи ярмарочных мероприятий. На 9 специализированых площадках было предоставлено почти 500 торговых мест. Ярмарки дают возможность жителям островного региона напрямую приобретать товары у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, садоводов, огородников, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также у компаний рыбопромышленного комплекса.

– Участники ярмарок реализуют собственную продукцию по ценам на 10-15 процентов ниже, чем в точках розничной торговли. Особое внимание уделяется отдаленным районам. Так, стоят задачи по открытию новых ярмарок, к примеру, в Ново-Александровске. Помимо тематических ярмарок мы проводим интересные, знаковые фестивали, которые отмечены в Минпромторге России, – отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.

Один из активных участников городских ярмарок – руководитель фермерского хозяйства «Клубника от Наташи» Артем Одинцов, который выращивает ягоду в теплицах и открытом грунте. В этом сезоне предприниматель реализовал в Южно-Сахалинске 61 тонну продукции – в два раза больше, чем годом ранее. Жители островной столицы могли приобрести местную клубнику на ярмарке у «Дома торговли».

- Считаю, что ярмарки – это прекрасно, учитывая, что не только крупные предприятия, но и небольшие хозяйства могут приезжать и выставлять товар. При этом покупатель видит – какой широкий ассортимент, какие есть цены. Такие площадки очень нужны, здорово, что ярмарки в городе развиваются, – отметил Артем Одинцов.

Также в этом году в Южно-Сахалинске состоялись тематические мероприятия. В их числе – ярмарки, посвященные празднованию Пасхи, Дня России и Дня торговли, фестиваль «Остров рыба», областная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» и ярмарка «Дары Сахалина». Одним из завершающих этапов годовых ярмарочных мероприятий станет Фестиваль пельменей, в рамках которого планируется проведение тематического гастромарафона.

Проведение ярмарок в островном регионе продолжается. Познакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте областного министерства сельского хозяйства и торговли.