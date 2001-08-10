Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд по северной полосе на участке от дома №20 до дома №38 ограничат в связи с работами по газификации частного сектора областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 09.00 30 октября и продлятся до вечера 7 ноября. Движение транспорта будет осуществляться по южной полосе.