Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2022
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Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
15:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд по северной полосе на участке от дома №20 до дома №38 ограничат в связи с работами по газификации частного сектора областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 09.00 30 октября и продлятся до вечера 7 ноября. Движение транспорта будет осуществляться по южной полосе.

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