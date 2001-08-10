Со стройплощадки на ул. Украинской в Южно-Сахалинске зафиксирован большой вынос грязи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минувшей ночью на ул. Украинской с территории строительных объектов колесами транспорта был вынесен большой объем грунта и грязи. По поступившему сигналу на место выехали сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска совместно с экипажем ГИБДД, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе проведенного мониторинга установлено, что принимаемые строительной организацией меры по организации помывочного поста, явно недостаточны. На мойку одного большегруза уходит не менее получаса. В связи с чем на выезде наблюдалось порядка 20 грузовиков, движение было затруднено. Автомобили допускали к проезду только после полной мойки колес.

Техника завода им. Федотова усиленно работает на очистке проезжей части ул.Украинской. Представителям строительной организации указано на необходимость надлежащим образом обустроить подъездной путь к стройплощадке, а также при такой интенсивности движения техники — установить дополнительные пункты мойки колес, чтобы максимально исключить вынос грязи.

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля, специалисты ГИБДД в ежедневном режиме следят за данной строительной площадкой, с которой возможен вынос грязи колесами транспортных средств на улицы города. При выявлении недостатков незамедлительно принимаются соответствующие меры. За прошедшую неделю в отношении нерадивых правонарушителей составлено более десяти административных протоколов за вынос грязи с территории строительных работ.

Администрация города напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил обустройства и содержания строительных площадок на территории городского округа. В частности, для исключения выноса грязи строительным организациям необходимо оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков.