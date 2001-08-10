Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2022
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Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Алаид
12:47, | Новости общества Сахалина и Курил

31 октября для жителей Ново-Александровска и Новой Деревни состоится прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездной прием проведут специалисты департамента землепользования по адресу Ново-Александровск, ул. Советская, 76, отдел по управлению территорией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Начало в 15.00.

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