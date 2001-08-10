В Сахалинском КВД пройдет акция, посвященная Дню псориаза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2004 года по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза во всём мире 29 октября отмечают Всемирный день псориаза. В честь этого дня в Сахалинском областном кожно-венерологическом диспансере состоится акция, посвященная «Дню псориаза». 26, 27, 28 октября специалисты учреждения приглашают пациентов на прием к врачу – дерматологу, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Предварительная запись осуществляется по телефону 510-710 либо при непосредственном обращении в регистратуру.

Пациентам будет предложено:

1. Консультация врача – дерматолога с определением дальнейшей тактики лечения, диспансерного наблюдения;

2. При наличии медицинских показаний - объективная оценка состояния для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС