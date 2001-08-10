Часть улицы Авиационной в Южно-Сахалинске открыта для движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре после проведения капитального ремонта и асфальтирования открыт для движения участок ул. Авиационной от ул. Ленина до пер. Корсаковского. Работы по асфальтированию оставшейся части ул. Авиационной продолжатся до середины ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.
Также завершен ремонт на улице Ленина в границах улиц Пуркаева и Емельянова, подрядной организации осталось завершить нанесение разметки и установить дорожные знаки.
Сегодня и до 25 октября включительно на пересечении улиц Лермонтова - Сахалинская ведется асфальтирование с частичным перекрытием по полосам.
В понедельник будет производиться асфальтирование восточной стороны проспекта Мира от Пуркаева до Емельнова. Также на пр. Мира (восточная сторона) на участке от Больничной до Пуркаева в ночь будут проводиться работы по фрезерованию дорожного полотна большими «картами», без перекрытия движения.
Продолжается капитальный ремонт в районе железнодорожного переезда на ул. Украинской в рамках капитального ремонта продолжаются. Сквозной проезд для транспорта закрыт ориентировочно до 26 октября. Кроме того, частично ограничен проезд по западной части перекрестка данной улицы с пр. Мира. На восточном участке ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной ведутся работы по обустройству сетей, организован объезд перекрытого участка.
До 25 октября в пер. Тупиковом в районе домов № 19 и 22 по всей ширине дороги ограничено движение в связи с проведением работ по газификации, проезды к жилым домам обеспечены.
На ул. Гаражной до 28 октября продолжается обустройство верхнего слоя асфальтового покрытия.
На пр. Победы от пересечения с пр. Мира до ул. Комсомольской подрядная организация ведет работы по замене бордюрного камня и обустройству дорожных люков, которые продлятся до 31 октября.
В областном центре продолжается обустройство кольцевых перекрестков. На пересечении Комсомольской и Больничной уже действует кольцевое движение. На перекрестке улиц Сахалинской и Комсомольской завершено обустройство капитального кольцевого перекрестка. На пересечении улиц Сахалинской и Детской без ограничения движения ведется обустройство конструкции, которая также станет еще одним дорожным арт-объектом - кольцо оформят виде виниловой пластинки. Также кольцевое движение действует на перекрестке Физкультурной и Бумажной, в южной части перекрестка появился новый пешеходный переход, дорожникам предстоит провести демаркировку старой разметки и понижение бордюрного камня. Напомним, что с ул. Бумажной, при проезде с запада на восток, теперь запрещен левый поворот на проспект Мира (на север).
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству привокзальной площади: участок от ул. Карла Маркса до Компроспекта закрыт для движения личного транспорта. Без ограничений для движения продолжается капремонт ул. Зеленой в Березняках.
Кроме того, что в городском округе продолжается ремонт дорог регионального и федерального значения. Дорожные работы проводятся на ул. Лесной и на участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков. Заказчиком является Управление автомобильных дорог Сахалинской области.
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