В Южно-Сахалинске оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра продолжает работу с семьями мобилизованных горожан, оказывая помощь в решении разных вопросов. По поручению мэра Сергея Надсадина ситуация каждой семьи рассматривается индивидуально, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В работу при необходимости включаются структурные подразделения муниципалитета, а также представители бизнеса, общественных организаций, волонтеры. Так, южносахалинке Ольге Раковской понадобилась помощь в подготовке частного дома к предстоящей зиме - требовалось заменить печную трубу, которая пришла в негодность. Поскольку сын отправился исполнять воинский долг, за помощью Ольга обратилась в администрацию города.

- Сына мобилизовали 23 сентября, частично он успел подготовить дом к зиме: завез уголь и дрова. Также он снял трубу и планировал поставить новую. Я обратилась на горячую линию, мою заявку приняли. Буквально на следующий день ко мне приехали представители администрации Южно-Сахалинска, завода им. Федотова и компании «Теплодар». Очень быстро завезли все оборудование и установили новую трубу. Я очень благодарна за оперативность и такой отклик. Большое всем спасибо за поддержку, - рассказала Ольга Раковская.

Добавим, в работу с семьями мобилизованных горожан вовлечены все департаменты. Родственникам помогают записаться к врачу, детально консультируют по оформлению пособий, по устройству детей в учреждения образования.

Напомним, обратиться за поддержкой члены семей мобилизованных граждан могут на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8 800 201 00 99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8 800 100 77 07.