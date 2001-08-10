Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2022
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08:39, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Повышенная активность зафиксирована на вулкане Безымянный на Камчатке – утром в понедельник он выбросил пепел на высоту до 10 километров. Пеплопады в населенных пунктах не зафиксированы, сообщает ИА "Кам 24".

Как сообщили информационному агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространенияшлейфа населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические изменения сообщала о повышении активности вулкана Безымянный, расположенного в Усть-Камчатском районе полуострова.

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