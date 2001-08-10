На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщили информационному агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространенияшлейфа населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические изменения сообщала о повышении активности вулкана Безымянный, расположенного в Усть-Камчатском районе полуострова.