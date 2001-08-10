Сахалинская область и Алтайский край развивают межрегиональное сотрудничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этой неделе в Сахалинскую область состоялся визит делегации Алтайского края во главе с заместителем председателя правительства Алтайского края Александром Климиным. В рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве прошло совместное заседание в здании правительства Сахалинской области. Стороны подвели итоги и наметили планы на будущее взаимодействие, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развия.

– Мы принимаем делегацию Алтайского края после значительного перерыва. С удовлетворением отмечаем, что несмотря на географическую удаленность нашего региона торгово-экономическое сотрудничество развивается достаточно успешно. В новых внешнеэкономических условиях особое значение имеет возможность импортозамещения и снижения зависимости от поставок оборудования, в том числе из-за рубежа. Наша задача развивать межрегиональное сотрудничество, со стороны министерства экономического развития Сахалинской области мы готовы оказать содействие в установлении деловых контактов предприятий наших регионов, – отметил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин подчеркнул, что партнерские отношения Алтайского края с Сахалином имеют давнюю историю: соглашение между регионами было подписано почти 20 лет назад, в 2004 году. На текущий момент в широком ассортименте в Сахалинскую область поставляется мука, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мед, комбикорма и многие другие товары Алтайского края.

В рамках бизнес-миссии также состоялась рабочая встреча зампредов Правительства Сахалинской области и Правительства Алтайского края. Антон Зайцев рассказал о новых инвестиционных проектах и направлениях, наиболее перспективных для сотрудничества с алтайскими предприятиями. Обе стороны отметили, что заинтересованы в увеличении поставок промышленной продукции и продовольствия. Во время встречи был подписан протокол заседания по исполнению Плана мероприятий двух регионов на 2020 - 2023 годы.

Министерство экономического развития Сахалинской области организовало для предпринимателей круглые столы по направлениям: энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и утилизация отходов, торговля продовольственными товарами, бытовой химией и упаковочными материалами. В рамках мероприятий для сахалинских компаний провели презентации производственных возможностей предприятий Алтайского края.

Значительный интерес для Сахалинской области представляют поставки на Сахалин электротехнического и котельного оборудования, композитных опор ЛЭП, гусеничных снегоболотоходов, авто и бытовой химии, промышленной химии, ПЭТ-тары, мукомольно-крупяной и другой пищевой продукции. Алтайские компании предложили также свои услуги по утилизации, вывозу и обезвреживанию опасных и неопасных отходов.

Дополнительная встреча по вопросам поддержки предпринимательства состоялась в офисе центра «Мой бизнес» Сахалинской области, где стороны обменялись опытом.

В программе визита алтайской делегации состоялось посещение сахалинских предприятий и производственных площадок.

По оценкам сахалинских предприятий, принявших участие в мероприятиях с Алтайским краем, существуют хорошие перспективы для сотрудничества с этим регионом.

По итогам мероприятий договорились укрепить торгово-экономическое сотрудничество и развивать взаимовыгодные связи между хозяйствующими субъектами Алтайского края и Сахалинской области.