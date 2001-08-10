Сахалинские учителя оставят след в педагогической летописи России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Активная участница Форума классных руководителей Елена Вострикова сообщила о запуске нового проекта «Книга автобиографий учителей». Главный вопрос, который предстоит раскрыть участникам проекта: «Как и почему вы стали учителем?». Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева считает, что участие в проекте – хороший шанс для островных учителей оставить свой след в педагогической летописи.
- Преемственность поколений в образовании крайне важна. Накопленный опыт педагоги со стажем передают молодому поколению, тем самым сохраняя лучшие традиции и обогащая образовательные практики. В Сахалинской области мы активно поддерживаем ветеранов педагогической отрасли, династии учителей, организуем встречи со студентами педколлежей и учащимися педклассов. Считаю, что проект "Книга автобиографий учителей ФКР" станет уникальной отраслевой летописью, которую мы напишем все вместе в преддверии Года педагога и наставника, - сказала Анастасия Киктева.
Учитель географии и краеведения корсаковской школы №4 Евгения Черкасова планирует принять участие в проекте, и считает, что собрание автобиографий позволит рассказать миру о представителях одной из самых значимых профессий.
- У каждого человека есть учитель, которого мы вспоминаем всю жизнь, благодарим за знания и душевную теплоту. А миссия книги автобиографий учителей как раз и состоит в том, чтобы рассказать миру о жизни столь значимых людей, повлиявших на миллионы судеб, - сказала Евгения Черкасова.
Книга будет состоять из кратких автобиографий учителей, работавших в разные периоды: с 70-х годов 20 века до наших дней. кроме описания жизни и работы педагога, издание будет включать в себя напутственные слова и советы будущим поколениям. Автора проекта уверена, что «Книга автобиографий» поможет обеспечить преемственность поколений и призывает коллег принять активное участие.
Направить материалы для «Книги» могут все желающие педагоги. Объём текста 2 – 3 листа, также обязательно прикрепить фотографию. Информацию нужно отправить по электронному адресу [email protected]. Работы принимаются до конца декабря 2022 года. Выпуск издания запланирован на 2023 год, однако существует вероятность, что проект будет продлён - в этом случае в «Книгу» добавятся новые временные промежутки.
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