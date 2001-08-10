Более 500 человек трудятся на строительстве нового аэропорта в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневный мониторинг, регулярные инструктажи, средства индивидуальной защиты и взаимопонимание с подрядчиками – всё это помогает создать пространство для безопасной работы во время строительных работ. А нулевая статистика по травмам с начала работ подтверждает эффективность стратегии.

Сегодня на строительстве объекта ежедневно задействовано более 500 человек. Почти на каждой оси здания проводятся высотные работы, и значительная часть строителей трудятся в непростых условиях – это демонтаж металлоконструкций, внутренних перегородок, монтаж перегородок и систем вентиляции, оклейка огнезащитой вентиляционных шахт, множество отделочных работ. Специалисты по охране труда ежедневно уделяют внимание всем пунктам безопасности: инструктаж, индивидуальные средства защиты и постоянный мониторинг соблюдения техники безопасности.

Перед тем, как выйти на работу, а затем каждые полгода все строители проходят подробный инструктаж. Важны не только знания, но и качественные средства индивидуальной защиты, которыми обеспечены все сотрудники, и строгое соблюдение техники безопасности. Специалисты по охране труда всегда находятся на строительстве. Регулярные обходы объектов проводят вместе с подрядчиками и представителями субподряда.

«Со всеми подрядчиками работаем совместно: следим за соблюдением техники безопасности, контролируем и проверяем условия труда. Мы видим заинтересованность всех сторон», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Конушкин.

Именно многоуровневый и совместный контроль помогает сохранять высочайшие показатели охраны труда – за все время работы над возведением нового терминала Южно-Сахалинска не зафиксировано ни одной травмы на стройплощадке.