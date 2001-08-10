Авиакомпания "Аврора" на 11% увеличила пассажиропоток за девять месяцев 2022 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аврора» подвела итоги производственной деятельности за январь - сентябрь 2022 года. Показатели деятельности компании за девять месяцев демонстрируют положительную динамику по сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.
Общий пассажиропоток Авиакомпании составил 901,5 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2021 году. Рост перевозок произошел за счет внутренних воздушных линий (+13%), где было перевезено 898,9 тыс. пассажиров.
За отчетный период Авиакомпания выполнила 13 466 рейсов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Пассажирооборот «Авроры» вырос на 20% - с 1,1 млн. до 1,3 млн. пассажирокилометров.
За данный отчетный период воздушные суда Авиакомпании перевезли 3 126 тонн груза. Рост по перевозке почты выше результата прошлого года на 8%.
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