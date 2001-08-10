Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Аврора» подвела итоги производственной деятельности за январь - сентябрь 2022 года. Показатели деятельности компании за девять месяцев демонстрируют положительную динамику по сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Общий пассажиропоток Авиакомпании составил 901,5 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2021 году. Рост перевозок произошел за счет внутренних воздушных линий (+13%), где было перевезено 898,9 тыс. пассажиров.

За отчетный период Авиакомпания выполнила 13 466 рейсов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Пассажирооборот «Авроры» вырос на 20% - с 1,1 млн. до 1,3 млн. пассажирокилометров.

За данный отчетный период воздушные суда Авиакомпании перевезли 3 126 тонн груза. Рост по перевозке почты выше результата прошлого года на 8%.