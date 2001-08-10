20 октября на проспекте Мира в Южно-Сахалинске будут проводить фрезерование асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня вечером с 20.00 на западной стороне проспекта Мира на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева будут проводиться работы по обустройству люков и фрезерованию асфальтового покрытия, без перекрытия движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администарции.

Также сегодня на ул. Сахалинской от ул. Вокзальной до Холмского шоссе проводится ямочный ремонт дорожного полотна, работы ведутся по полосам. Кроме того, на ул. Сахалинской продолжается реконструкция моста через реку Сусуя, сужен участок одной из полос, ограничение планируется снять в конце недели. Также завершается обустройство кольцевого перекрестка на ул. Сахалинской и Комсомольской.

Напомним, в областном центре продолжается ремонт ул. Украинской, в связи с чем до 21 октября закрыт проезд для транспорта в районе железнодорожного переезда, частично ограничен проезд по западной части перекрестка данной улицы с пр. Мира. На востоке ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной ведутся работы по обустройству сетей, организован объезд перекрытого участка.

В районе ул. Дзержинского, 39 ведутся работы по обустройству тротуара от ул. Невельской до ул. Сахалинской, имеется небольшая помеха для движения транспорта.

На пер. Коротком проводится дорожные работы, связанные с газификацией, которые планируют завершить 24 октября. Подъезды к жилым домам обеспечены.

Частично ограничено движение в районе дома №20 по ул. К. Маркса. «Сахалинэнерго» планирует завершить работы 25 октября.

Также до 25 октября на участке ул. Чехова от ул. Хабаровской до Компроспекта движение сужено до одной полосы из-за ремонта, проводимого АО «СКК».

На ул. Гаражной проводится укладка второго слоя асфальта и обустройство примыканий к дороге. До конца недели должны завершиться дорожные работы на ул. Лермонтова.

На пр. Мира, в районе домов №111 и 113 ведутся аварийные работы на сетях канализации. Ограничения для движения транспорта действует в вечернее и ночное время.

Продолжаются работы по обустройству выделенной полосы для автобусов на ул. Ленина на участке от ул. Пуркаева до ул. Емельянова.

Также ведется благоустройство привокзальной площади: участок от ул. Карла Маркса до Компроспекта закрыт для движения личного транспорта.

Ведется асфальтирование на ул. Авиационной на участке от ул. Ленина до пер. Корсаковский, работы планируют завершить на этой неделе.

Без ограничений для движения идет капремонт ул. Зеленой в Березняках.

Напомним, что в городском округе продолжается ремонт дорог регионального и федерального значения. Дорожные работы проводятся на ул. Лесной и на участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков. Заказчиком работ является Управление автомобильных дорог Сахалинской области.