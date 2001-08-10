Сахалинские школьники могут участвовать в программе по сохранению окружающей среды вместе с фиксиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети из Сахалинской области смогут погрузиться в тему экологии и узнать о простых привычках, которые при правильной организации нисколько не усложнят жизнь, но помогут сберечь чистоту нашей планеты.
Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта "Поколение М" созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде.
Для привлечения дополнительного внимания детей к экограмотности на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте» каждый месяц будут публиковаться короткие видеоролики с профессором Чудаковым.
«Человек, получивший экологическое воспитание, осознает ценность природных ресурсов и всего живого на земле, понимает силу и возможности природы, но также знает, что они небезграничные и требуют бережного обращения. В рамках проекта «Поколение М» дети из Сахалинской области смогут получить важные советы по осознанному потреблению и внедрению простых бытовых эко-правил через просмотр мастер-классов с любимыми героями. Ребята научаться беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и даже давать вещам вторую жизнь», отмечает Ольга Воронкина, директор МТС в Сахалинской области.
Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс "Познаем мир с фиксиками" по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Во второй номинации участники узнают, как можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам.
По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой из номинаций. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.
Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года.
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