Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2022
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На улице Чехова в Южно-Сахалинске приступили к ремонту участка сетей
15:31, | Новости общества Сахалина и Курил

На улице Чехова в Южно-Сахалинске приступили к ремонту участка сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по капитальному ремонту аварийного участка сетей канализации начались в районе здания прокуратуры, рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

Обращаем внимание автолюбителей, что перекрытия движения не будет. Вместе с тем ремонтные мероприятия частично затронут парковочный карман.

Ориентировочная дата завершения работ — 25 октября.

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