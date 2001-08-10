Годовая инфляция в Сахалинской области в сентябре 2022 года составила 12,9 процентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области в сентябре 2022 года замедлилась и составила 12,9% после 13,5% в августе. Во многом на динамику цен повлияли высокий урожай местных овощей и увеличившийся импорт некоторых товаров, рассказали ТИА "Острова" в центробанке.
Расширение посевных площадей и благоприятные погодные условия в текущем сельскохозяйственном сезоне привели к увеличению урожая овощей местных производителей. В результате картофель дорожал медленнее, а цены на огурцы в сентябре были ниже, чем годом ранее.
Продолжил замедляться годовой рост цен на подержанные автомобили из Японии. Также из-за постепенного налаживания механизма параллельного импорта расширилось предложение некоторых непродовольственных товаров. В результате смартфоны подешевели, а на компьютеры рост цен замедлился в годовом выражении.
В сентябре инфляция в Сахалинской области оставалась ниже, чем в России, где она сложилась на уровне 13,7%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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