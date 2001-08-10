Для сбора отработанных покрышек в Южно-Сахалинске открыты три бесплатные площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Действующие пункты сбора расположены по адресам: ул. Ленина, 1а, Холмское шоссе, 5, ул. Железнодорожная, 168/4. Часы работы — ежедневно, без выходных, с 09.00 до 19.00. В пункте на ул. Больничной, 106 старые шины пока не принимают, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Покрышки, отработавшие свой срок, подготовят к дальнейшей переработке. Так, в Южно-Сахалинске полученная после переработки резиновая крошка успешно применяется для бесшовных покрытий. Например, в этом году при помощи такой технологии были обработаны тропинки к городскому парку с Компроспекта.

Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Юлия Слуева, многие автовладельцы складируют ставшую ненужной резину в лесопарковых зонах, на берегах водоемов, пустырях и даже на площадках для сбора ТБО во дворах многоквартирных домов. Подчеркнем, что региональный оператор не имеет права вывозить шины на полигон ТБО.

Напомним, с начала года городские службы уже вывезли на утилизацию более 64,5 тонны бесхозных шин.

Главная цель всех ответственных ведомств — предотвратить свалку. Поэтому южносахалинцев настоятельно просят сдавать вышедшие из употребления шины в специально отведенные пункты приема для их экологичной утилизации.

Напомним также, что за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при размещении отходов нарушителям грозит административное наказание. В соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы для граждан — до 3000 рублей; для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; для ИП — до 50 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — до 250 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.