Для сбора отработанных покрышек в Южно-Сахалинске открыты три бесплатные площадки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Действующие пункты сбора расположены по адресам: ул. Ленина, 1а, Холмское шоссе, 5, ул. Железнодорожная, 168/4. Часы работы — ежедневно, без выходных, с 09.00 до 19.00. В пункте на ул. Больничной, 106 старые шины пока не принимают, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Покрышки, отработавшие свой срок, подготовят к дальнейшей переработке. Так, в Южно-Сахалинске полученная после переработки резиновая крошка успешно применяется для бесшовных покрытий. Например, в этом году при помощи такой технологии были обработаны тропинки к городскому парку с Компроспекта.
Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Юлия Слуева, многие автовладельцы складируют ставшую ненужной резину в лесопарковых зонах, на берегах водоемов, пустырях и даже на площадках для сбора ТБО во дворах многоквартирных домов. Подчеркнем, что региональный оператор не имеет права вывозить шины на полигон ТБО.
Напомним, с начала года городские службы уже вывезли на утилизацию более 64,5 тонны бесхозных шин.
Главная цель всех ответственных ведомств — предотвратить свалку. Поэтому южносахалинцев настоятельно просят сдавать вышедшие из употребления шины в специально отведенные пункты приема для их экологичной утилизации.
Напомним также, что за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при размещении отходов нарушителям грозит административное наказание. В соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы для граждан — до 3000 рублей; для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; для ИП — до 50 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — до 250 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:53 14 Октября
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
- 17:31 14 Октября Пьяная сахалинка решила принять ванну с грудным сыном, в результате чего ребенок утонул
12:16 14 Октября В Южно-Сахалинске стало легче дышать
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:16 23 Сентября В Южно-Сахалинске на время закрытия Новосельского бульвара организуют объезд
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
Выбор редакции
- 12:29 10 Октября Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании
- 16:13 6 Октября В Сахалинской области пройдет слёт юных туристов-краеведов
- 09:46 4 Октября Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?