Администрация Южно-Сахалинска ищет надзирающего за строительством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска объявляет о приеме документов на замещение вакантной должности инженера по надзору за строительством в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

Требования к соискателю: высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», опыт работы в соответствующей сфере. Получить подробную информацию можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Вакансии», а также по телефону 300-913 (доб. 5).

Документы для рассмотрения направлять на адрес электронной почты: [email protected], тел. 300-913 (5) (рабочие дни с 09.00 до 17.15 ежедневно, пятница с 09.00 до 17.00). В теме письма необходимо указать должность.