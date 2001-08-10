Сахалинском аграриям выдали почти четыре миллиарда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году на развитие агропромышленного комплекса островного региона выделено беспрецедентное финансирование. Изначально была запланирована господдержка в размере 1,8 млрд рублей, но эта сумма выросла более чем в два раза – до 3,9 млрд рублей. Свыше 80/% этих средств сахалинские предприятия уже получили, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Очевидно, что сельскохозяйственная отрасль и пищевая промышленность в регионе делают большие успехи. Например, за последние годы значительно увеличилось производство мяса и молочных продуктов. И работа в этом направлении продолжается. Мы активно призываем агробизнес к развитию и созданию новых производств и готовы оказывать всестороннюю поддержку, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Наиболее востребованными в этом году являются: возмещение затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, на покупку семенного материала, а также кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.
– В этом году в условиях новой реальности областное правительство оперативно по поручению губернатора Валерия Лимаренко приняло ряд необходимых решений для поддержки регионального агропрома. К примеру, увеличились ставки на приобретение и доставку минеральных удобрений – с 30 до 50%. Увеличилась сумма возмещения затрат на проведение мелиорации – с 90 до 99%, на приобретение комбикормов для свиней и птицы – с 14 до 17 руб./кг, на содержание коров мясных пород – в 1,9 раз, на реализацию молодняка крупного рогатого скота мясных пород, рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
Кроме того, сегодня прорабатывается вопрос о выделении в 2022 году дополнительного финансирования на реализацию мероприятий государственной программы по развитию сельского хозяйства в размере 600 млн рублей.
В целом в Сахалинской области оказывается масштабная и беспрецедентная по числу направлений и объемам государственная поддержка. Так, за три года из бюджета региона в развитие и поддержку отраслей вложено 8,7 млрд рублей. Такой подход позволил не только увеличить уровень продовольственной безопасности региона, но и создать дополнительные рабочие места в сфере сельского хозяйства и агропромышленном комплексе.
Напомним, по словам полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева, на первый план сегодня выходит вопрос обеспеченности регионов продовольствием местного производства. В макрорегионе должны работать специальные меры поддержки, учитывающие специфику, климат и большие расстояния, для более динамичного развития агропромышленного комплекса Дальнего Востока.
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