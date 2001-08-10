День отца отметили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошли мероприятия, посвященные Дню отца. Большинство из них состоялось в общеобразовательных учреждениях городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что 10 октября во всех школах Южно-Сахалинска проведено занятие в рамках проекта «Разговор о важном», посвященное этому празднику. В течение недели учащиеся школ и воспитанники детских садов участвовали в творческих мероприятиях, создавали открытки, поделки, рисунки. Так, в СОШ №19 в рамках Всероссийской акции «Суперпапа» ребята писали папам письма, а в детском саду №39 «Радуга» отцы приняли участие в традиционной утренней зарядке.

\В детском саду «Бусинка» состоялся праздник, организованный при участии департамента образования, муниципального Совета отцов и «Союза женщин России». Всего в этом событии приняли участие 70 человек, среди них - воспитанники дошкольного учреждения, родители, педагоги, а также представители общественности

В ходе праздника в «Бусинке» были подведены итоги видеоконкурса «Мой папа самый лучший». Работы от юных конкурсантов принимались по семи номинациям: «Глава большого дома», «Шеф на кухне», «Спорт - это сила, здоровье семьи», «Мой папа - талант», «Многодетный отец - Молодец», «Есть такая профессия», «Мой папа служит Родине». Кроме этого, дошкольники вместе с родителями принимали участие в конкурсах, играх, аттракционах. Секретами успешного отцовства и впечатлениями о событии поделился многодетный южносахалинец Евгений Барыше

У меня семеро детей. Очень рад, что стал участником этого замечательного праздника. Благодарен организаторам события и моей семье: детям и супруге. Родительство — это не легкий труд. Очень важно правильно воспитать детей, вложить в них нравственные ориентиры, чтобы они выросли настоящими людьми, которые с уважением относятся к окружающим. Главное в семье — уважение и поддержка.

В финале мероприятия состоялось награждение, отцов поощрили за заслуги в воспитании и развитии детей. Добавим, с прошлого года в Южно-Сахалинске действует совет отцов. Организационную поддержку ему оказывает департамент образования. Его задача – повысить статус отца в семье и обществе с помощью проектов и инициатив, связанных с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения.

Напомним, День отца в России - праздник, который был учрежден указом президента в прошлом году. Он отмечается в третье воскресенье октября. Праздник позволяет привлечь внимание общества к укреплению семейных ценностей и важности роли мужчины в воспитании детей.