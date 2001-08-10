В Таранайской школе прошла антитеррористическая тренировка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В образовательное учреждение проник террорист, вооруженный стрелковым оружием, – такова легенда проведённой тренировки. Отрабатывались действия сотрудников школы и обучающихся, а также проверялись технические возможности учебного заведения, рассказали ТИА "Острова" в анивской администрации.

– Есть определенный алгоритм действий для всех – обучающихся, учителей, охранников. Сегодня мы проверили, как это происходит на практике, насколько персонал школы знает последовательность своих действий и как реагируют дети при объявлении сигнала тревоги, - отметил директор СОШ № 4 с. Таранай Сергей Ким.

План тренировки составлен специалистом по безопасности, преподавателем ОБЖ Евгением Хлебниковым. Сценарий учения состоит их двух частей. После того как директор школы сообщил по трансляции о чрезвычайной ситуации, все незамедлительно закрылись в своих кабинетах. До условного приезда группы быстрого реагирования ходы и выходы здания были заблокированы. В учебных классах ребята разместились на полу, выстроив перед собой баррикаду из парт. После того как условный преступник был обезврежен - по школьному радио директор дал команду об эвакуации из здания по безопасному выходу. Главное, на что был нацелен коллектив школы – это исключить все обстоятельства, по причине которых может возникнуть массовая паника. На полную эвакуацию ушло ровно три минуты. На спортивной площадке учителя отрапортовали директору школы о количестве эвакуированных детей.

Подобные тренировки в СОШ № 4 села Таранай проходят ежеквартально. Они помогают выявить имеющиеся недочеты. Сразу же состоялось административное совещание, на котором подвели итоги проведенного мероприятия. После страшной трагедии в Ижевске в таранайской школе усилили меры антитеррористической защищенности.