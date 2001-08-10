В Южно-Сахалинске изменилась схема движения городских автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре начали работу транспортно-пересадочные узлы, расположенные на привокзальной площади Южно-Сахалинска и в планировочном районе Дальнее. В связи с этим скорректирована схема движения ряда городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Эти и другие изменения связаны с реализацией в областном центре транспортной реформы.

Так, на привокзальную площадь заезжают автобусы № 22, 105, 106, 108, 189, 62, 20, 9, 11, 119, 250, 63, 6, 62, 19, 81, 28ч, 28 (пр), 8, 177. Изменения внесли в схему маршрутов для того, чтобы интегрировать железнодорожный транспорт в систему общественного транспорта и создать условия для удобной пересадки с поездов на автобусы.

Напоминаем, что для пассажиров рельсового автобуса (рельсобуса), связывающего Южно-Сахалинск с микрорайоном Дальнее по транспортной карте доступна бесплатная пересадка – в течение 30 минут, начиная со времени оплаты, по тому же билету можно пересесть на городской или пригородный автобус.

Отметим, что возможность бесплатной пересадки в течение получаса доступна в том числе с автобуса на автобус. Приобрести транспортную карту можно по адресу: Пограничная, 30 (МУП «ГИАЦ»), а также в билетной кассе АО "ПКС" и в пригородных поездах по маршруту Южно-Сахалинск — Дальнее — Южно-Сахалинск. Стоимость карты – 150 рублей. Уточнить подробности можно по номеру 55-65-15.

Добавим, что в настоящее время завершается настройка программного обеспечения расположенного на привокзальной площади информационного табло, на котором в режиме реального времени будут отображаться данные о прибывающих автобусах. Также продолжаются работы по благоустройству территории ТПУ.

Как отметили в департаменте городского хозяйства, сегодня, в первый день активной нагрузки на новый ТПУ выявлены незначительные задержки в расписании ряда автобусов. Отклонение от графика составляет 1,5 - 2 минуты. Вместе с тем это время удается компенсировать по ходу маршрута.

– Администрация города усилила мониторинг работы городских автобусов, анализируется трафик. При необходимости будут внесены корректировки в расписание общественного транспорта, в работу светофорных объектов, а также в схему заезда автобусов на ТПУ, – рассказал заместитель директора ДГХ Александр Попов.

Напомним, в рамках транспортной реформы с начала июля также на привокзальной площади изменена схема организации движения. Выезд и заезд на привокзальную площадь осуществляется как по К. Маркса, так и по Коммунистическому проспекту. Движение на данных участках двустороннее.

Обращаем внимание, что с сегодняшнего дня изменилось место остановочного пункта поезда пригородного сообщения, связывающего Южно-Сахалинск с Дальним. Новая точка посадки и высадки для пассажиров в Дальнем находится на перекрестке переулка Алых роз и улицы Ударной. Для удобства граждан, в планировочном районе установлены информационные стенды с информацией о новом месте расположения остановочного пункта. Они расположены на старом перроне, а также возле дома культуры и магазина «Столичный».

Напомним, с 15 августа в Южно-Сахалинске стартовала транспортная реформа, которая осуществляется поэтапно. В течение двух лет будет произведена реорганизация маршрутной сети, обновится автобусный парк, уже работает единый оператор, который контролирует работу общественного транспорта в онлайн-формате. Все изменения направлены на повышение комфорта пассажирских перевозок. В городе уже увеличено количество рейсов и время работы городских автобусов по самым востребованным направлениям.

Задать все вопросы, касающиеся реформы общественного транспорта горожане могут по номеру 55-65-15 (диспетчерская службы единого оператора). Также транспортной реформе посвящен отдельный раздел на сайте администрации Южно-Сахалинска, где собрана главная информация об изменениях.