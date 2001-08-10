Семье мобилизованного жителя Корсакова помогут в ремонте частного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родителям сахалинца, призванного в соответствии с Указом Президента РФ о частичной мобилизации, помогут в ремонте крыши. Профильные специалисты уже обследовали частный дом и составили смету. К работам приступят в ближайшие дни. Кроме того, островитян обеспечили твердым топливом. Об этом семья попросила на личной встрече с губернатором Валерием Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в городской адмнистрации.

– Семьи мобилизованных сахалинцев и курильчан не должны в чем-либо нуждаться. Важно, чтобы наши защитники были спокойны за своих родных и близких. Поэтому каждая из обратившихся семей получает всю необходимую помощь. Работая системно и адресно, региональные и муниципальные руководители должны находить решение всех возникающих у островитян вопросов. Каждый случай держу на своем постоянном контроле, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Всего глава региона провел 7 личных встреч с родственниками мобилизованных жителей Корсаковского района. Областные и местные власти окажут сахалинцам помощь в ремонте кровли и замене проводки, обучении в автошколе, приобретении спецодежды. Также взята в работу просьба об организации группы дневного пребывания детей в селе Охотском или ежедневной доставке ребенка в другое село.

– Корсаковцы одними из первых отозвались прийти на помощь российским военнослужащим. Пока наши ребята защищают Родину на границах России, мы будем заботиться об их семьях. Сейчас, как никогда важно объединиться. Нет чужих проблем, мы все одна большая семья и помогать будем всеми возможными способами, – сказал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

К сегодняшнему дню губернатор Валерий Лимаренко провел личные встречи с семьями из Южно-Сахалинска, а также из Холмского и Невельского районов.

История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Среди популярных запросов – помощь в заготовке дров на зиму, предоставление кредитных каникул, устройство детей в детский сад или школу, получение медицинской помощи. Каждая просьба родственников мобилизованных сахалинцев находится на контроле правительства Сахалинской области. Глава региона поставил задачу – оказать всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.

Кроме того, сахалинцам и курильчанам помогают оформить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Мера поддержки была введена по решению губернатора для семей призванных на военную службу сахалинцев и курильчан. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник, в случае если у него нет близких родственников.

Звонки по социальной поддержке семей мобилизованных сахалинцев принимаются по номеру: 8(800)201-00-99 (добавочный1).