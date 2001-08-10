Сахалинская область обеспечена материально-техническим резервом на случай возникновения ЧС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Запасы материально-технических ресурсов, требующихся для реагирования на ЧС, а также базовых предметов для ликвидации аварийных ситуаций в отопительный период, проинспектировал и.о. заместителя председателя правительства региона Олег Попов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
– Сахалинская область – регион островной и непростой в плане природно-климатических особенностей. Мы должны быть готовы к любым ЧС – землетрясениям, цунами, снегопадам, паводкам, а также техногенным авариям. В регионе созданы 6 баз материального резерва – две на Сахалине и 4 на Курильских островах. Самая крупная из них в Южно-Сахалинске. Состояние техники здесь на самом высоком уровне, она регулярно обслуживается по регламенту и готова прийти на помощь. Оснащение складов соответствует федеральным стандартам, – отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.
Склады специмущества расположены в Южно-Сахалинске, Тымовском, на Итурупе, Кунашире, Шикотане и Парамушире. Материальный резерв на случай ЧС сформирован, исходя из федеральных нормативов и ежегодного анализа ЧС в регионе.
– В резерве есть специальная высокопроходимая техника, передвижные пункты управления, полевые кухни. Безусловно, большой запас средств спасения – техника и спецодежда для пожарных, лодки, бензопилы, генераторы и многое другое. Вместе с тем есть всё для обеспечения жизнедеятельности попавших в зону ЧС – мы готовы обуть, одеть и обогреть 3 тысячи человек в течение 10 суток. Это только областной резерв, в каждом муниципалитете есть и свой резерв, – рассказала руководитель областного агентства ГО и ЧС Анна Михеева.
Большой запас резерва материально-технических ресурсов регулярно формирует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. Он предназначен для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
– Это трубы различного диаметра – как для тепло-водоснабжения внутридомовых систем, так и дымовые для котельных – 150 тонн. 7 котлов различной производительности, которые могут быть поставлены в любую котельную области в случае необходимости. Аварийные дизель-генераторы. Также часто востребованы комплектующие для эксплуатации котельных: дымососы, вентиляторы, теплообменники. Большой объем продукции для эксплуатации жилфонда – рубероид, ондулин, радиаторы отопления, электрический кабель. Материальный резерв сформирован на 140 миллионов рублей, – прокомментировала заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Ольга Гапова.
Как отметили в ведомстве, резерв минЖКХ в регионе используется не только в случае ЧС, но и для предотвращения аварийных ситуаций. Например, ресурсоснабжающим организациям могут срочно выделить трубы для теплотрассы, если коммунальные службы не успели вовремя поставить необходимое количество.
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