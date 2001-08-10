В 2023 году в Курильском районе газифицируют котельные и объекты энергетики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инфраструктурные объекты будут работать в муниципальном образовании на сжиженном природном газе (СПГ). Такая информация была озвучена в ходе прямой линии губернатора Валерия Лимаренко с жителями островного региона. Газификация Сахалина и Курил стала одной из ключевых тем эфира, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Как я говорил неоднократно раньше, вопрос газификации для нас – это вопрос справедливости. В Сахалинской добывают газ, но десятки лет он шел мимо людей. Это в корне неправильно. Мы решаем эту задачу совместно с «Газпромом». У нас разработана программа до 2025 года. Сейчас мы газифицируем Южно-Сахалинск, Корсаковский, Долинский, Макаровский, Александровск-Сахалинский районы. Если в 2018 году уровень газификации был 14 процентов, то на текущий момент – уже более 50, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В ходе прямой линии Сергей Дьяконов из Смирных поинтересовался, когда в его районе будет завершена газификация. Сахалинец отметил, что в муниципальном образовании работают 8 котельных, и все – на угле. Глава региона рассказал, что газ в городской округ придет в 2023-2025 годах.

Прозвучал вопрос от владельцев частных домов. Островитяне поинтересовались о мерах поддержки, которые им доступны при подключению к газу. Так, для собственников жилья в Сахалинской области предусмотрена компенсация затрат на строительно‐монтажные работы внутридомовых и внутридворовых систем газоснабжения в размере 100 процентов до 152 тысяч рублей.

Жители села Кировское спросили о сроках завершения строительства газовой котельной. Возведение объекта началось в 2021 году.

– Газовую котельную в Кировском введут до 5 декабря этого года. Сейчас проводятся работы по благоустройству, после чего приступят к пусконаладочным работам, – отметил заместитель председателя областного правительства Олег Попов.

Во время эфира Валерий Лимаренко поручил региональному министерству энергетики еще раз напомнить жителям о сроках газификации островов. Расширенная карта газификации будет опубликована в газете «Губернские ведомости» и в районных изданиях.