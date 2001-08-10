Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2022
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16:47, | Новости общества Сахалина и Курил

В субботу в Южно-Сахалинске сквозной проезд по ул. Поповича в районе перекрестка с ул. Красной будет невозможен

В субботу в Южно-Сахалинске сквозной проезд по ул. Поповича в районе перекрестка с ул. Красной будет невозможен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 октября с 09.00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ АО «СКК» для движения транспорта будет полностью перекрыта ул. Поповича в районе перекрестка с ул. Красной. Работы планируется выполнить в течение дня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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