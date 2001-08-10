В Южно-Сахалинске участницы конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это самый волнительный соревновательный этап: всего за несколько минут конкурсантки должны заявить о себе так, чтобы обойти очень достойных соперниц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее конкурсная комиссия заочно познакомилась с автобиографиями, характеристиками, а также информацией о достижениях женщин за год.

Напомним, подать заявку на участие можно было с конца августа и в течение всего сентября. Свои кандидатуры южносахалинки выдвигали или самостоятельно, или по представлению коллег, деловых партнеров, общественной организации и даже членов семьи.

- Администрация нашего города проводит конкурс уже в 15 раз. Он направлен на повышение значимости роли женщины в мире. Современные женщины — это и хранительницы домашнего очага, и деловые дамы, которые достигают профессиональных успехов в самых разных сферах. Все наши участницы вносят свой бесценный вклад в социально-экономическое благополучие Южно-Сахалинска, — отметил председатель конкурсной комиссии, вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

В этом году конкурс объединил 25 южносахалинок. Попробовать свои силы решила и Мария Ульянова. Женщина занимается медицинским бизнесом, много лет участвует в социальных программах городской администрации, направленных на поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

- Долго настраивалась на участие. Хочу, чтобы наши женщины любили и ценили себя, понимали, что важна каждая из нас, — сказала она. — Мы можем, должны и обязаны собрать вокруг себя как можно больше интересных, неравнодушных людей, чтобы подарить заботу и внимание тем, кто в этом нуждается. И конечно, своей семье.

Мария подчеркнула, что каждая конкурсантка достойна победы и пожелала участницам успехов в том деле, которому они себя посвятили.

Победители и лауреаты традиционно будут определяться в номинациях:

- «Лидер общественного движения»- женщины, занимающиеся общественной деятельностью, в том числе способствующие активизации женского движения;

- «Деловая женщина» - женщины, внесшие вклад в развитие своих организаций, а также осуществляющие спонсорскую поддержку социальных проектов и программ;

- «Сестра милосердия» - женщины, успешно работающие в системе здравоохранения и социальной поддержки населения;

- «Сердце отдаю детям» - педагоги, преподаватели, воспитатели, достигшие высоких результатов в образовании и воспитании детей;

- «Культура и духовность» - женщины, достигшие выдающихся результатов в сферах искусства и культуры;

- «Хранительница семейного очага» - женщины, способствующие повышению статуса семьи, материнства и детства в обществе, в том ч-исле участвующие в жизнеустройстве детей-сирот.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса с участием мэра города и председателя Городской Думы состоится в ноябре.