Власти Южно-Сахалинска следя за соблюдением правил благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжают следить за соблюдением правил благоустройства города. В административную комиссию поступило сообщение о том, что на территории многоквартирного дома № 67 по ул. Поповича складирован мусор при проведении капитального ремонта дома, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В отношении лица, ответственного за объект, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном законом Сахалинской области. После этого ответственное лицо организовало и провело на территории уборку.

В департаменте общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска отмечают — при проведении строительных работ необходимо соблюдать правила благоустройства, поддерживать чистоту; запрещено размещать отходы на территориях МКД.

В администрации Южно-Сахалинска напоминают, что за несоблюдение правил благоустройства города предусмотрена ответственность. На территории городского округа запрещается накапливать отходы производства и потребления в несанкционированных местах, осуществлять сброс отходов на почву и (или) запечатанные поверхности (поверхности с покрытием), сброс отходов в контейнеры (бункеры) без согласования с их владельцами, организовывать несанкционированные свалки.

Неисполнение требований по организации сбора, временному хранению и вывозу отходов производства и потребления на санкционированный объект размещения может повлечь наложение административного штрафа на граждан до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - 40 тысяч рублей; на юридических лиц - до 250 тысяч рублей. В случае повторного нарушения на граждан до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей