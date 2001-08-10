В Южно-Сахалинске завершена реконструкция очистных сооружений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После реконструкции их производительность увеличена в пять раз - с 400 до 2000 кубометров в сутки. Это позволит повысить качество и надежность системы водоотведения жилого фонда в северной части областного центра и обеспечит развитие дальнейшей жилой застройки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Объект включает полный комплекс очистки – механическую, биологическую и химическую, а также канализационно-насосную станцию. Используются современные технологии очистки, соответствующие всем требованиям безопасности, санитарным и экологическим нормам.

– В регионе быстрыми темпами возводится новое жилье. Застройка ведется целыми микрорайонами. Увеличивается нагрузка на городские сети, а это, в свою очередь, снижает качество очистки стоков. В связи с этим губернатор Валерий Лимаренко поставил важную задачу – минимизировать воздействие на окружающую среду, улучшить экологическую ситуацию. В приоритете – комфорт и здоровье людей. Поэтому мы пристально следим за реализацией проекта, - сказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

На реконструкцию важного для областного центра объекта было направлено 421 млн рублей, из них 417 млн рублей – из областной казны. Параллельно модернизируют еще одни очистные сооружения канализации с участием федеральных средств. Стоимость второго этапа проекта по реконструкции – 560 млн рублей, 300 млн предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ, остальные средства – областной и муниципальный бюджеты.

Первая очередь находится на завершающей стадии. Запуск планируется уже к концу этого года. На объекте завершены строительно-монтажные работы по реконструкции существующего второго пускового комплекса. На одной из секций специалисты приступили к выполнению гидравлических испытаний. В рамках реализации второго этапа приобретено 80% нового оборудования, которое уже находится на территории региона, оставшееся должны доставить до конца ноября.

– Это очень важный объект для города, в настоящий момент выполняются работы в рамках первой и второй очередей строительства. Работы идут в графике. После окончания первой очереди строительства очистные сооружения смогут принимать 72 тысячи кубических метров сточных вод в сутки, а после завершения второй очереди мощность увеличится до 90 тысяч. Это полностью обеспечит существующую потребность микрорайонов жилого фонда южной части города, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Напомним, что глава региона поставил задачу – комплексно модернизировать систему водоотведения в Сахалинской области. В следующем году планируется сдать очистные сооружения в Ногликах. Приступили к строительству и до 2024 года должны ввести в эксплуатацию комплексные системы очистки канализационных стоков в Корсакове (1 этап) и Поронайске. Их запуск позволит существенно улучшить экологическую обстановку в островном регионе, минимизировав вред, который наносят крупные города природе.