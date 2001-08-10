Первый спортивный комплекс начали строить в селе Ильинское Томаринского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Ильинского смогут заниматься футболом, волейболом, боксом, самбо, настольным теннисом. Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и будет готов уже к концу следующего года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Важный для жителей села физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на 144 посещения в день. Это быстровозводимое здание: строится каркас и обшивается трехслойными сэндвич-панелями. Простой и надежный способ для крытых спортсооружений, - рассказал глава областного министерства строительства Алексей Колеватых.

Работы идут в соответствии с графиком: выполнена геодезическая разбивка основания, земляные работы, разработан грунт под подпорные стены, выполнено армирование и бетонирование фундаментных плит.

По информации управления капитального строительства Томаринского городского округа, проблем с наличием и поставкой строительных материалов на данный объект нет. В основном они доставляются из Южно-Сахалинска.

- В Ильинском сейчас нет ни одного спортивного объекта. Актуальность его возведения возросла, в том числе и после ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2. Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса был разработан отдельный, нетиповой проект. Он рассчитан в соответствии с потребностью сельчан, а также сотрудников ГРЭС, желающих заниматься физкультурой, - сказал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

На возведение спортивного сооружения заложено 205 млн рублей, из которых в этом году направлено 64 млн из региональной казны. В 2023 году на объект выделят 76 млн областных средств и 65 млн федерального финансирования.

Отметим, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу по строительству спортивных объектов на Сахалине и Курилах. В этом году в областном центре возобновилось возведение центра бокса и легкоатлетического манежа. Ведутся работы по реконструкции школы восточных видов единоборств в Южно-Сахалинске, стадиона в Охе. Строятся спортивные объекты в Чехове и Горнозаводске. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Аниве, уже сдан ФОК в Холмске.