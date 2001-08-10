Заместитель руководителя следственного управления встретится с жителями Смирныховского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области информирует граждан о том, что 20 октября 2022 года с 11.00 часов заместитель руководителя следственного управления Р.В. Краснов проведет выездной личный прием жителей Смирныховского района, рассказали ТИА "Острвоа" в региональном следственном комитете.

В ходе приема планируется рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности Поронайского межрайонного следственного отдела (с дислокацией в пгт. Смирных), в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам беженцев, прибывших на территорию области из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины.

Предварительная запись будет проводиться до 16 часов 19.10.2022 по телефонам: 8(4242) 42-45-51, 8 (4242) 42-43-07 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-431) 5-55-05 (г. Поронайск), 8 (42-452) 4-10-31 (пгт. Смирных).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение следственного отдела по адресу: пгт. Смирных, ул. 8 Марта, дом 29, где будет проводиться личный прием.