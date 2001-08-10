Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2022
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09:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает горожан приобрести свежую  камбалу. Рыбу можно приобрести 14 октября с 10.00 на торговом месте у ТЦ "Янтарь" по адресу: пр. Мира,229.

Цена камбалы - 88 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Власов И.В., рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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