Администрация города оказывает поддержку семьям мобилизованных южносахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в муниципалитете ведется большая адресная работа по оказанию социальной поддержки семьям мобилизованных граждан. Каждая просьба рассматривается индивидуально. В администрации города постоянно проводятся личные встречи мэра и вице-мэров города с членами семей южносахалинцев, отправляющихся в зону спецоперации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Вопросы, которые озвучивают семьи мобилизованных, в основном относятся к категории социально-бытовых. Мы сразу же берем их в работу и исполняем в первую очередь, так как понимаем, что им необходима помощь. Так, мы уже посодействовали в организации ускоренной регистрации брака, в процессе рассмотрения находится вопрос об установлении опеки над взрослыми гражданами и другие не менее важные проблемы, - добавляет директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Администрация города в обязательном порядке рассматривает вопросы от семей, которые лично не могут присутствовать на встречах. Обратиться за поддержкой можно на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8 800 201 00 99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8 800 100 77 07.