Сахалинские и курильские рыбаки добыли более 90 тысяч тонн тихоокеанского лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По объемам добычи красной рыбы островной регион занял второе место среди субъектов Дальнего Востока. К сегодняшнему дню освоено 73,5 процента от запланированного объема вылова. При этом путина еще продолжается. Такая информация прозвучала в ходе заседания Сахалинского рыбохозяйственного совета под руководством заместителя председателя областного правительства Антона Зайцева, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

С докладом о результатах путины в островном регионе выступил представитель СахНИРО Дмитрий Галанин.

– При первоначальном объеме прогнозируемого вылова в 121 тысячу тонн добыто уже около 90 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 30 тысяч тонн больше, чем в предыдущем четном 2020 году, – отметил Дмитрий Галанин.

На заседании подняли вопрос, касающийся проведения второго этапа реализации инвестиционных квот добычи водных биоресурсов. В рамках законопроекта, внесенного в Государственную Думу РФ, предлагается выделить квоты на добычу минтая и сельди под строительство рыбоперерабатывающих комплексов и рыбодобывающих судов, провести аукционы на оставшиеся 50 процентов квот на промысел краба, а также забрать 100 процентов квот на вылов беспозвоночных.

– Предлагаемые изменения вызвали широкий резонанс в рыбацком сообществе, органах исполнительной и законодательной власти регионов, – рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат Сахалинской областной Думы Максим Козлов.

По итогам обсуждения решено подготовить и направить отрицательный отзыв на законопроект от Сахалинского рыбохозяйственного совета – органа, представляющего интересы 99 процентов промысловых компаний.

– Также отрицательное заключение подготовила Сахалинская областная Дума, – подчеркнул заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев.

Отметим, в Сахалинской области работают около 860 рыбохозяйственных предприятий. Отрасль является одним из лидеров по инвестициям в уставной капитал. В этом году из областного и федерального бюджетов организациям планируют предоставить поддержку в размере более 450 миллионов рублей. Это на 334 миллиона больше, чем в прошлом году.

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко предприятия рыбопромышленного комплекса обеспечивают жителей области свежей рыбой по социальным ценам. Продажа организована в большинстве районов островного региона. С начала года реализовано более 400 тонн улова, 50 тонн предоставлено бесплатно.