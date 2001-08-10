19 анивских добровольцев отправились проходить военную подготовку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сбор военных прошел на базе районного дома культуры в г. Анива. В фойе здания развернут мобильный пункт приема документов. Провожать новобранцев пришли семьи, друзья, коллеги по работе, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Я пошел добровольцем. Для себя решил, что это необходимо. Как показывает история, нацизм до добра не доводит. Поэтому зло, процветающее сейчас на Украине, нужно искоренять, - поделился житель анивского городского округа Сергей, который прибыл на пункт сбора добровольцем.
После заполнения необходимых документов и анкет добровольцы получили жетоны с личными номерами, кодирующими персональные данные. Номера занесены в военные билеты. Среди добровольцев были и те, кто уже не в первый раз проявляет свою гражданскую позицию. Жетоны у таких людей с собой уже имеются, а на пункт сбора они прибыли в полной экипировке, что называется, с боевым опытом и вещмешком за плечами. Каждый из добровольцев взял с собой небольшой запас вещей. В основном это предметы личной гигиены, белье, медикаменты и сухой паёк.
Для прибывших новобранцев наставления сделал и Анивский военком.
- К слову сказать, сегодня на пункт сбора пришли мужчины по зову сердца. В ходе работы с добровольцами приоритет отдается именно тем, кто имеет боевой опыт, имеет воинские звания, уже проходил службу, ну и конечно же годным по состоянию здоровья. Для этого организована работа врачей на базе пункта, - рассказал военный комиссар Анивского района Василий Руденко.
В отдельном кабинете пункта сбора в ДК граждан принимал врач анивской ЦРБ. Любой желающий мог обратиться за направлением на врачебную комиссию, которая даст заключение о годности или негодности к военной службе.
Сегодня 19 добровольцев отправились получать обмундирование. После этого они будут дислоцированы в одной из войсковых частей для прохождения дополнительной военной подготовки и боевого слаживания.
Проверить, как организован процесс оформления добровольцев из числа жителей анивского района на пункт сбора прибыла, и мэр округа Светлана Швец. Глава пообщалась с добровольцами и членами их семей. Перед отправкой выразила благодарность родителям, за воспитание истинных патриотов своей Родины.
- Я говорю огромное спасибо Вам уважаемые родители и вашим сыновьям! Если нужна помощь в оформлении документов, банковских карт, если необходима помощь в иных жизненных ситуациях пожалуйста обращайтесь. Я рамках своих полномочий, как говорится, чем смогу – помогу. Я с Вами на связи, - обратилась Светлана Швец к провожающим и анивским мужчинам, отправляющимся выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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