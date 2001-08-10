На Сахалине мобилизованные тренируются стрелять из танков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине мобилизованные военнослужащие запаса, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях Восточного военного округа, приступили к стрельбам штатным снарядом из танков Т-80БВ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Успеновский» экипажи современных танков Т-80БВ, сформированные из числа мобилизованных военнослужащих, совершенствуют навыки стрельбы на различных дистанциях.
Перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.
В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчёты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника.
Помимо этого, военнослужащие выполняют уничтожение появляющихся и движущихся наземных целей из танковых пушек, поражают воздушные цели из крупнокалиберного пулемета «Утёс».
В свою очередь механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.
Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся, как в светлое, так и в тёмное время суток.
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