Управляющие компании Южно-Сахалинска продолжают подготовку к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялось совещание с руководителями управляющих компаний по вопросам подготовки к зимнему периоду. Встречу провел директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мероприятии также приняли участие специалисты «Сахалинской коммунальной компании», ОП «Энергосбыт», регионального оператора по обращению с ТКО.
Ключевыми вопросами обсуждения стало вхождение в отопительный сезон. Напомним, обязанность управляющих компаний — контролировать параметры теплоносителя, вовремя принимать в работу заявки жителей, если в квартирах недостаточно тепло. Отдельно участники совещания коснулись тем уборки придомовых территорий, содержания площадок сбора ТКО, а также расчистки дворов от снега в зимнее время. Уже сейчас управляющие компании должны подготовить для этого необходимый инвентарь.
– Традиционно, каждую осень мы встречаемся с представителями управляющих компаний. На повестке вопросы использования снегоуборочной техники – опыт прошлого года показал, что управляющие компании, которые имели в наличии шнекоротеры, более оперативно и эффективно справлялись с задачами по уборке снега, расчистке входных групп, – рассказал заместитель начальника МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Евгений Замотаев.
Напомним, в прошлом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко муниципалитету из областного бюджета были выделены средства на приобретение снегоуборочной техники. Было закуплено 143 шнекоротера, которые передаются управляющим компаниям на условиях аренды.
Еще один важный вопрос, вынесенный на обсуждение во время заседания, – взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, в частности, с диспетчерскими и аварийными службами. Руководители и специалисты УК должны держать на личном контроле решение всех вопросов, не допускать затягивания решения проблем, когда ситуация касается комфорта жителей.
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