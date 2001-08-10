Валерий Лимаренко обсудил с сахалинскими строителями положение дел в отрасли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона провел встречу с представителями строительных организаций на площадке Торгово-промышленной палаты Сахалинской области. Участники обсудили вопросы организации службы единого заказчика, ценообразования в отрасли, взаимодействия органов власти и саморегулируемых организаций в сфере строительства.
– Вопросы, которые волнуют строителей, безусловно, волнуют и нас. Поскольку строительная отрасль одна из ключевых для региона. Каждый рубль, вложенный в нее, создает рабочие места внутри региона и стимулирует смежные направления, например, логистику, производство стройматериалов и другие. Мы планируем возведение десятков крупных объектов и у нас идет масштабное строительство жилья на ближайшее десятилетие. Заместитель председателя правительства Сергей Олонцев еженедельно проводит совещания со строителями. Я лично также встречаюсь с ними и провожу совещания на строительных объектах. У нас есть рабочая группа по строительному блоку в рамках инвестиционного совета. Поэтому взаимодействие идет постоянно. Вместе с тем мы открыты для дальнейшего развития взаимодействия и для ваших предложений. Сейчас, в условиях экономического давления на нашу страну, такой тесный рабочий контакт как никогда важен, – отметил Валерий Лимаренко.
Одно из предложений Сахалинского саморегулируемого объединения строителей касалось организации службы единого заказчика на строительство и реконструкцию объектов. Строители выступают за то, чтобы крупные объекты контролировались минстроем, а не муниципалитетами.
По словам зампреда областного правительства Сергея Олонцева, по сути в регионе так и происходит. Для этого созданы «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской Области» и «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов», на которых возложены функции и полномочия заказчика при заключении и исполнении государственных контрактов.
– Министерство спорта, соцзащиты, образования – все объекты крупные социальные сегодня и так идут от минстроя. Следующим этапом мы планируем также сделать по муниципалитетам. Как минимум, объекты соцкультбыта. Все, что стоит выше 100 миллионов рублей, будет напрямую контролироваться министерством строительства, – подчеркнул Сергей Олонцев.
– Общественный контроль у нас возложен на Общественную палату Сахалинской области. Но в сфере закупок федеральным законом контроль возложен на саморегулируемые организации. Нам в регионе надо нормально развить эти организации, чтобы мы были одним из инструментов управления строительной отрасли в области. Хотелось бы, чтобы в положении о министерстве строительства и министерстве архитектуры было прописано взаимодействие с саморегулируемыми организациями, наряду с общественными организациями, – обратился генеральный директор Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» Валерий Мозолевский.
Глава региона предложение поддержал. Кроме того, Валерий Лимаренко поручил министерству строительства и министерству цифрового развития до конца года разработать информационную базу, в которую будут вноситься данные по ценообразованию. Строителям предоставят доступ к ресурсу и право вносить данные о стоимости материалов, которые будут учитываться федеральным центром при проведении госэкспертизы.
Также был поднят вопрос о возможности использования средств компенсационного фонда саморегулируемого объединения для снижения нагрузки на строительные компании. На сегодняшний день в Сахалинской области уже есть успешный опыт выдачи кредитов под льготную процентную ставку членам СРО.
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