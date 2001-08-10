Колесо обозрения у ТРК "Сити Молл" готово к приему гостей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В символической церемонии перерезания красной ленты новой городской достопримечательности сегодня утром принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также директор ТРК «Сити Молл» Евгений Резницкий, вице-мэры Андрей Ковальчук и Елена Федорова, директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова, рассказали ТИА "Острова" в городской администраци.
Высота аттракциона - 54 м. На колесе обозрения действуют 18 шестиместных всепогодных кабинок - в каждой из них установлены мягкие сиденья. Также здесь функционирует система климат-контроля для поддержания комфортной температуры в зависимости от сезона.
Для удобства посетителей при входе на аттракцион обустроен павильон, где размещается зона ожидания. Посадка на аттракцион находится на втором уровне здания. Для маломобильных граждан оборудован лифт, который ведет к старту движения колеса обозрения, а также кабинка со специальный системой открывания дверей.
- Отрадно, что бизнес нашего города активно участвует в мероприятиях по развитию Южно-Сахалинска. Сегодня островная столица прирастает еще одной интересной событийной локацией. От лица жителей благодарю за такой подарок в юбилейный для Южно-Сахалинска год Константина Евгеньевича Резницкого. Действительно, это яркий пример социально ориентированного бизнеса. Уверен, что только так, совместной работой муниципалитета и предпринимательского сообщества мы сможем сделать островную столицу уютнее, лучше и красивее, - отметил мэр.
Аттракцион уже доступен для посещения. Торжественное открытие колеса обозрения состоится в субботу, 16 октября. Организаторы подготовили для горожан праздничную программу.
Компанией ООО «Планета», занимающейся обслуживанием колеса обозрения, утверждена тарифная сетка. Для многодетных семей и пенсионеров предусмотрена система скидок, дети до трех лет могут воспользоваться аттракционом бесплатно. Узнать дополнительную информацию о работе колеса обозрения можно по телефону: 8 (4242) 25-35-53.
Отметим, продолжает развиваться и инфраструктура городского парка. В этом году здесь появился новый аттракцион «Бумеранг», а в следующем - установят детское колесо обозрения. Его высота составит около 10 м. Новый аттракцион заработает летом 2023 года.
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