Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2022
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09:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайский мэр подарил многодетной семье ноутбук и оборудование для парикмахерского дела

Поронайский мэр подарил многодетной семье ноутбук и оборудование для парикмахерского дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков подарил многодетной семье ноутбук и оборудование для парикмахерского дела.

- Семья Оксаны Роменской из числа тех, кому нужен небольшой толчок, чтобы значительно улучшить свое материальное положение, - рассказал Антон Карпуков. - Я решил подарить ноутбук, чтобы дети и многодетная мама могли учиться и развиваться.

Второй подарок поможет Оксане, которая до рождения малышей работала парикмахером, открыть свое дело.

Женщина воспитывает четверых детей и ранее обратилась к губернатору Валерию Лимаренко за помощью.

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