Выплаты семьям мобилизованных на Сахалине и Курилах начнутся на этой неделе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области утвердило порядок выплат. Ранее решение о выплатах в размере 300 тысяч рублей семьям призванных в соответствии с Указом Президента РФ о частичной мобилизации принял губернатор Валерий Лимаренко. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник, в случае если у него нет близких родственников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Чтобы получить выплату, необходимо написать заявление в отделение Центра социальной поддержки. Также можно подать заявление в электронном виде на сайте Центра. После того, как приказом Минобороны мобилизованный будет зачислен в ряды Вооруженных сил и направлен на службу, будет произведена выплата, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Дополнительную информацию можно получить у специалистов министерства социальной защиты или по номеру горячей линии 88002010099. За помощью в составлении заявления можно обратиться к волонтерам и социальным работникам, которые посещают семьи мобилизованных. В обходе принимают участие 180 добровольцев по всей Сахалинской области.
Напомним, в регионе оказывают всестороннюю помощь семьям мобилизованных. Глава региона ежедневно проводит личный прием. Так, губернатор уже провел встречи с семьями из Южно-Сахалинска и Невельского, Долинского и Корсаковского районов. История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Среди популярных запросов – помощь в заготовке дров на зиму, предоставление кредитных каникул, устройство детей в удобный для семьи детский сад или школу, получение дополнительной медицинской помощи. Каждая просьба родственников мобилизованных сахалинцев находится на контроле правительства Сахалинской области. Глава региона поставил задачу – оказать всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.
На одной из последних встреч были приняты решения о помощи в ремонте частных домов и подготовке их к зимнему сезону, приведении в порядок фасада дома, заготовке дров и завозу угля для отопления, а также оформлении доступа к банковской карте супруга и нотариальной доверенности для ведения бизнеса от его имени.
Также личный прием семей мобилизованных проводят мэры всех районов области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:42 Сегодня Мошенники "развели" сахалинца на три миллиона
10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается работа по развитию сети социальных магазинов
10:04 Сегодня Десятки вопросов сахалинцев решены в ходе подготовки прямой линии Валерия Лимаренко
09:18 Сегодня Сахалинцев приглашают на читательскую конференцию по книге Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд"
- 17:17 7 Октября Опыт Южно-Сахалинска по развитию транспортной инфраструктуры высоко оценили на форуме "ProДФО"
16:47 7 Октября 10 и 11 октября будет перекрыт один из заездов во дворы на ул. Украинской в Южно-Сахалинске
16:21 7 Октября Сахалинец взял три кредита на 3,5 миллиона рублей и передал мошенникам
- 16:58 7 Октября "Аврора" увеличивает количество рейсов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
15:16 23 Сентября В Южно-Сахалинске на время закрытия Новосельского бульвара организуют объезд
17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
Выбор редакции
- 12:29 10 Октября Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании
- 16:13 6 Октября В Сахалинской области пройдет слёт юных туристов-краеведов
- 09:46 4 Октября Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?