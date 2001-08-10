Выплаты семьям мобилизованных на Сахалине и Курилах начнутся на этой неделе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области утвердило порядок выплат. Ранее решение о выплатах в размере 300 тысяч рублей семьям призванных в соответствии с Указом Президента РФ о частичной мобилизации принял губернатор Валерий Лимаренко. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник, в случае если у него нет близких родственников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Чтобы получить выплату, необходимо написать заявление в отделение Центра социальной поддержки. Также можно подать заявление в электронном виде на сайте Центра. После того, как приказом Минобороны мобилизованный будет зачислен в ряды Вооруженных сил и направлен на службу, будет произведена выплата, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов министерства социальной защиты или по номеру горячей линии 88002010099. За помощью в составлении заявления можно обратиться к волонтерам и социальным работникам, которые посещают семьи мобилизованных. В обходе принимают участие 180 добровольцев по всей Сахалинской области.

Напомним, в регионе оказывают всестороннюю помощь семьям мобилизованных. Глава региона ежедневно проводит личный прием. Так, губернатор уже провел встречи с семьями из Южно-Сахалинска и Невельского, Долинского и Корсаковского районов. История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Среди популярных запросов – помощь в заготовке дров на зиму, предоставление кредитных каникул, устройство детей в удобный для семьи детский сад или школу, получение дополнительной медицинской помощи. Каждая просьба родственников мобилизованных сахалинцев находится на контроле правительства Сахалинской области. Глава региона поставил задачу – оказать всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.

На одной из последних встреч были приняты решения о помощи в ремонте частных домов и подготовке их к зимнему сезону, приведении в порядок фасада дома, заготовке дров и завозу угля для отопления, а также оформлении доступа к банковской карте супруга и нотариальной доверенности для ведения бизнеса от его имени.

Также личный прием семей мобилизованных проводят мэры всех районов области.