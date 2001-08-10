В Южно-Сахалинске готовятся к запуску транспортно-пересадочных узлов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в субботу, 15 октября, автобусы зайдут на новый ТПУ на привокзальной площади. Сейчас здесь завершается первый этап благоустройства. А с понедельника, 17 октября, в Дальнем посадка на рельсобусы начнется с нового ТПУ - «Алые розы». Обустройство остальной инфраструктуры для этого ТПУ еще продолжается, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Таким образом, с субботы через привокзальную площадь начнут курсировать маршруты 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81. С началом рабочей недели пассажиры пригородного поезда «Дальнее — Южно-Сахалинск» (и в обратном направлении) смогут делать удобные пересадки с поезда на городские автобусы.

Ход заключительных работ по подготовке к запуску ТПУ на привокзальной площади проверил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Вместе с ним объект посетили координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский и депутат Городской Думы Николай Артеменко.

- Это первый в Южно-Сахалинске транспортно-пересадочный узел. Смысл изменений заключается в том, чтобы по-новому организовать логистику движения людей, которые пользуются железнодорожным транспортом. Чтобы, приезжая на поезде, люди могли максимально комфортно пересаживаться на автобус, - отметил мэр Сергей Надсадин.

По словам депутата Городской Думы Николая Артеменко, с организацией ТПУ наконец закончится «хаотичная ситуация на площади, когда непонятно, кто куда едет, кто где стоит».

Один из вариантов, который сейчас рассматривается администрацией, на первых порах привлечь волонтеров, которые помогут сориентироваться пассажирам на территории ТПУ.

Добавим также, что с 17 октября активируется возможность при использовании транспортной карты бесплатно пересаживаться с ж/д транспорта на городские маршруты. Бесплатная пересадка по транспортной карте возможна в течение 30 минут от времени оплаты. Приобрести транспортную карту можно по адресу Пограничная, 30 (МУП «ГИАЦ»), стоимость 150 рублей. Сейчас прорабатывается вопрос продажи транспортной карты через кассы РЖД.

Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, запуск центрального перрона — это первый этап благоустройства привокзальной площади. После запуска ТПУ в субботу стартует второй этап. Для этого строители перекроют восточную часть площади, которая примыкает к скверу и где работы еще не проводились. В рамках благоустройства второй очереди будет обустроено пять специальных площадок для такси и около 40 парковочных мест для личного транспорта на привокзальной площади. Кроме того, будет действовать перехватывающая парковка на 100-машиномест на ул. Вокзальной. Также подготовлена площадка по ул. Карла Маркса, 51. Подробная информация о перекрытиях в связи с началом второго этапа работ будет сообщена дополнительно.

- Все мы понимаем, что изменения напрашивались уже давно. Думаю, что у подрядчика получится сделать современный, удобный и красивый объект, - сказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.

Завершение всех работ по обустройству ТПУ запланировано на 1 ноября. К этому же времени полностью будет обустроен ТПУ в Дальнем.