Валерий Лимаренко поручил мэрам оперативно заключить контракты на расселение жителей из аварийных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В бюджет региона поступили 2,25 миллиарда рублей за опережающее выполнение новой региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Сахалинской области в 2021-2026 годах». Также с федеральной стороны одобрена заявка области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2022-2023 годов в размере более 8,7 миллиарда рублей. Вопрос обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Область получила более двух миллиардов за уже построенное жилье. Более 4 миллиардов поступили в бюджет в виде аванса, поскольку федеральные власти регулярно видят наши успехи в строительстве. Теперь надо получить остальные средства. Для этого в течение 10 дней мэры должны подготовить все необходимые документы. По расселению аварийного жилья мы опережаем многие регионы в стране. Этот темп надо сохранить, чтобы новоселье в ближайшие годы отметили еще несколько десятков тысяч сахалинцев и курильчан, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
На сегодняшний день в рамках новой программы, согласно которой расселяется аварийное жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года, в регионе расселено 144 тысячи квадратных метров. В новые квартиры въехали 6,5 тысяч человек. До конца 2023 года будет расселено более 222 тысяч аварийных «квадратов».
– Муниципалитетам необходимо проработать вопрос с площадками под выкуп жилых помещений. Также в кратчайшие сроки подписать с собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных домах, соглашения об изъятии квартир с выплатой выкупной стоимости. Бюджетные заявки направить в минстрой, – обратился к мэрам министр строительства региона Алексей Колеватых.
Также губернатор поручил мэрам проработать вопрос предоставления собственникам аварийного жилья новых квартир в южных районах области.
Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году островной регион уже получил на эти цели около 2 миллиардов рублей из бюджета РФ. Всего до конца 2026 года по новой программе планируется расселить почти 720 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новоселье отметят более 32 тысяч человек.
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