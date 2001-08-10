Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2022
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11:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко поручил мэрам оперативно заключить контракты на расселение жителей из аварийных домов

Валерий Лимаренко поручил мэрам оперативно заключить контракты на расселение жителей из аварийных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В бюджет региона поступили 2,25 миллиарда рублей за опережающее выполнение новой региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Сахалинской области в 2021-2026 годах». Также с федеральной стороны одобрена заявка области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2022-2023 годов в размере более 8,7 миллиарда рублей. Вопрос обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Область получила более двух миллиардов за уже построенное жилье. Более 4 миллиардов поступили в бюджет в виде аванса, поскольку федеральные власти регулярно видят наши успехи в строительстве. Теперь надо получить остальные средства. Для этого в течение 10 дней мэры должны подготовить все необходимые документы. По расселению аварийного жилья мы опережаем многие регионы в стране. Этот темп надо сохранить, чтобы новоселье в ближайшие годы отметили еще несколько десятков тысяч сахалинцев и курильчан, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На сегодняшний день в рамках новой программы, согласно которой расселяется аварийное жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года, в регионе расселено 144 тысячи квадратных метров. В новые квартиры въехали 6,5 тысяч человек. До конца 2023 года будет расселено более 222 тысяч аварийных «квадратов».

– Муниципалитетам необходимо проработать вопрос с площадками под выкуп жилых помещений. Также в кратчайшие сроки подписать с собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных домах, соглашения об изъятии квартир с выплатой выкупной стоимости. Бюджетные заявки направить в минстрой, – обратился к мэрам министр строительства региона Алексей Колеватых.

Также губернатор поручил мэрам проработать вопрос предоставления собственникам аварийного жилья новых квартир в южных районах области.

Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году островной регион уже получил на эти цели около 2 миллиардов рублей из бюджета РФ.  Всего до конца 2026 года по новой программе планируется расселить почти 720 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новоселье отметят более 32 тысяч человек.

 

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