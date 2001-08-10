В Южно-Сахалинске продолжается работа по развитию сети социальных магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году статус социального магазина получили пять объектов потребительского рынка, в их числе два - в Хомутово. До конца года список пополнится еще одной торговой точкой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время в Южно-Сахалинске действует 32 социальных магазина. Они расположены в центральной части городского округа, а также в Дальнем, Синегорске, Луговом, Ново-Александровске.

Как рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова, у покупателей социальных магазинов есть возможность приобретать 43 социальных товара с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены. Это хлеб, соль, сахар, крупы, молочные продукты, мясные и рыбные консервы, мясо, овощи, фрукты. Перечень определен постановлением администрации Южно-Сахалинска №524-па от 03.03.2016 «О социальных объектах потребительского рынка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

- Анализ цен показывает, что в среднем продуктовый набор в социальном магазине обходится покупателям на 18% дешевле, чем в других торговых точках. Конечно, это значительно экономит семейный бюджет, - сказала она. - Подчеркну, что в условиях импортозамещения и сохранения продовольственной безопасности администрация города уделяет особое внимание поддержанию стабильной работы сети социальных магазинов

Напомним, для хозяйствующих субъектов со статусом «Социальный» предусмотрены меры поддержки.

Руководителей торговых объектов приглашают присоединиться к проекту по развитию сети социальных магазинов. По вопросу получения статуса, а также за подробной консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу ул. К. Маркса, 20, каб 409. Телефон 300-737, доб. 2 и доб. 1. На сайте администрации Южно-Сахалинска действует специальный раздел, где можно найти адреса магазинов, а также информацию о мерах поддержки для предпринимателей — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842.

По состоянию на октябрь 2022 года в Сахалинской области действуют 147 социальных магазинов, из них 35 — в сельской местности.